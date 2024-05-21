Пушилин: власти ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева

Правительство Донецкой Народной Республики с 2014 года собирают доказательства военных преступлений киевского режима и силовиков на территории Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с ТАСС .

«Мы с 2014 года начали собирать факты, свидетельства и заявления о тех преступлениях, которые совершались киевским режимом против жителей Донбасса», — сказал он.

В настоящее время все данные, по его словам, сконцентрированы в российском Следкоме. Однако прежде информацию собирали и документировали различные комиссии.

Также власти обращались в международные правозащитные организации, однако результата это не принесло. Пушилин уверен, что все причастные к военным преступлениям люди понесут наказание.

Ранее глава ДНР отметил, что качество оружия ВС РФ заставляет Запад дорабатывать свое. Украину при этом он назвал «экспериментальной площадкой» союзников Киева.