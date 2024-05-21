Западные страны вынуждены дорабатывать свои вооружения, глядя на качество российских образцов в зоне СВО, заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС .

Украину он назвал «экспериментальной площадкой» Запада. Многие страны и производители, по словам Пушилина, уже внесли ряд корректировок в свои продукты.

«А нам остается только гордиться нашим наследием. Наследие у нас очень серьезное. Сейчас, с учетом того наследия и современных доработок, это вооружение становится достаточно серьезным инструментом противодействия той военной агрессии, которую мы видим против нашей страны», — указал глава ДНР.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что ВСУ не использует западное оружие для ударов по российским территориям. Однако Минобороны РФ неоднократно фиксировало подобные случаи. Например, Киев атакует Белгородскую область чешскими РСЗО RM-70 Vampire.