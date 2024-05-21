Зеленский в интервью солгал об ударах западным оружием по России

ВСУ якобы не бьют по российским территориям оружием, которое Украине поставляют ее западные союзники, заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters, пишет РИА Новости .

«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — заявил он.

Однако киевские боевики неоднократно использовали западное вооружения для ударов как по новым регионам РФ или Крыму, так и по Белгородской области.

Для обстрелов последней, по информации Минобороны, использовались чешские РСЗО RM-70 Vampire. Также ВСУ в январе сбили российский Ил-76 с украинскими пленными для обмена. Согласно данным экспертизы, самолет был атакован ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

Также известно, что в мае в Белгородской области было сбито несколько французских бомб HAMMER.