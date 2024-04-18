Публицист назвал национальной катастрофой новую волну мобилизации на Украине

Публицист Дмитрий Ольшанский назвал новую волну мобилизации на Украине преступлением властей против собственного народа. По его мнению, Киев продолжит уничтожать людей целыми поколениями.

Эксперт уверен, что новый закон о мобилизации, подписанный президентом Владимиром Зеленским, приведет к настоящей национальной катастрофе. По его словам, в действительности договориться с Россией очень легко, однако Украина принципиально предпочитает не решать политические вопросы.

«Это какое-то совершенно грандиозное, на мой взгляд, преступление — их преступление не против России, а против их собственного народа», — высказался Ольшанский в эфире радио Sputnik.

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине 16 апреля.