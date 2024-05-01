сегодня в 13:33

Автомобильный мост через Москву-реку готов почти на треть

Автомобильный м​ост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на тр​еть​, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Данный мост свяжет разные части столицы, а также районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники.

В каждом направлении для автомобилистов будут открыты по три полосы.

Также планируется построить 2,1 км дорог, среди которых Береговой проезд, съезды с моста на Проектируемый проезд № 2017, проезд, соединяющий территории жилой застройки с двух сторон от моста.

Специалисты построят эстакаду, шумозащитные экраны, инженерные коммуникации.