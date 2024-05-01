Автомобильный мост через Москву-реку готов почти на треть
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Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Данный мост свяжет разные части столицы, а также районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники.
В каждом направлении для автомобилистов будут открыты по три полосы.
Также планируется построить 2,1 км дорог, среди которых Береговой проезд, съезды с моста на Проектируемый проезд № 2017, проезд, соединяющий территории жилой застройки с двух сторон от моста.
Специалисты построят эстакаду, шумозащитные экраны, инженерные коммуникации.