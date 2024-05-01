Лучшая трудовая династия Подмосковья проработала в энергетике почти 300 лет

В Подмосковье определили лучшую династию энергетиков в областном конкурсе «Лучшая трудовая династия». Победителем в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство» стала трудовая династия Душиных-Кочергиных-Пышкиных из Сергиево-Посадского округа, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Сегодня династия энергетиков состоит из 4 поколений, то есть 9 членов династии. В общей сложности представители семьи отдали энергетической области 297 лет и награждены медалями, грамотами, дипломами. Наш регион гордиться трудовыми коллективами, которые поддерживают родной край многие поколения», — рассказала первый заместитель зредседателя зравительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Начало трудовой династии Душиных-Кочергиных-Пышкиных было положено в 1938 году, когда Пышкин Павел Иванович был назначен на должность начальника электрической подстанции № 159 «Бужаниново». Он посвятил профессии всю свою трудовую жизнь и его пример вдохновил детей на безукоризненный труд в профессии энергетиков.

Дочь основателя династии, Душина Ольга Павловна, более 50 лет трудовой биографии отдала Северным электрическим сетям. В 1992 году она возглавила первичную профсоюзную организацию Северных электрических сетей. Сын Павла Ивановича, Пышкин Владимир Павлович, также пришел в семейную профессию и проработал 46 лет. Занесен в Книгу Почета Северных электрических сетей.

Внуки основателя династии также пошли по стопам своих родственников и стали энергетиками.

Четвертое поколение династии представляет правнук Павла Ивановича — Илья Сергеевич Душин.

Семье есть чем гордиться — они многие годы достойно поддерживают честь династии, честь старших поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.