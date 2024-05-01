Захарова отреагировала на заявление Киева по привлечению женщин к разминированию

Также Захарова отметила, что, по информации Свириденко, в текущий момент количество женщин в процентном соотношении с мужчинами в работах по разминированию составляет около 30%, однако власти стремятся сделать все, что необходимо, для достижения паритета.

«Новости психбольницы», — прокомментировала она.

Также Захарова задалась вопросом, посчитала ли министр погибших украинцев, ведь там число женщин также может быть меньше 50%.