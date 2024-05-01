Захарова отреагировала на заявление Киева по привлечению женщин к разминированию
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Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сделала заявление по поводу гендерного равенства, согласно которому правительство страны хочет привлечь большее число женщин к разминированию территорий, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Также Захарова отметила, что, по информации Свириденко, в текущий момент количество женщин в процентном соотношении с мужчинами в работах по разминированию составляет около 30%, однако власти стремятся сделать все, что необходимо, для достижения паритета.
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Также Захарова задалась вопросом, посчитала ли министр погибших украинцев, ведь там число женщин также может быть меньше 50%.