Воробьев: благоустройство территории вокруг озера в Черноголовке завершат в июле

Работы по благоустройству территории вокруг озера в Черноголовке получится завершить в середине июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Здесь в прошлом году мы начали приводить все в порядок. По плану должны закончить в августе, но строители уверены, что успеют завершить все к середине июля», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор региона также отметил, что территория будет разделена на три части. В пляжной зоне будут установлены раздевалки, детский комплекс для игр, смотровые площадки, амфитеатр с местом для творческих выступлений, укреплен берег озера.

В спортивной зоне оборудуют площадку для игры в баскетбол, стену для большого тенниса. Там появится трасса для бега в летнее время и лыжная трасса зимой.

Прогулочная зона будет включать в себя зоны отдыха. Там проложили дорожки, а также установили входную группу.

На территории парка сделают велодорожку, установят скамейки, новое освещение и туалеты, заключил губернатор.