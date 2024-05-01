Воробьев: благоустройство территории вокруг озера в Черноголовке завершат в июле
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Работы по благоустройству территории вокруг озера в Черноголовке получится завершить в середине июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Здесь в прошлом году мы начали приводить все в порядок. По плану должны закончить в августе, но строители уверены, что успеют завершить все к середине июля», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор региона также отметил, что территория будет разделена на три части. В пляжной зоне будут установлены раздевалки, детский комплекс для игр, смотровые площадки, амфитеатр с местом для творческих выступлений, укреплен берег озера.
В спортивной зоне оборудуют площадку для игры в баскетбол, стену для большого тенниса. Там появится трасса для бега в летнее время и лыжная трасса зимой.
Прогулочная зона будет включать в себя зоны отдыха. Там проложили дорожки, а также установили входную группу.
На территории парка сделают велодорожку, установят скамейки, новое освещение и туалеты, заключил губернатор.
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области