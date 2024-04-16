Задержания и преследование уклонистов: Зеленский подписал закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал указ об ужесточении мобилизации в стране. Ранее документ вызвал споры как в Верховной раде, так и в рядах украинских вооруженных сил, сообщает «Царьград» .

Закон вступит в силу через месяц, 16 мая. Депутаты Рады одобрили документ об ужесточении мобилизации 11 апреля.

Журналисты со ссылкой на описание закона отмечали, что он введет обязательное предоставление сведений о гражданах в территориальные центры комплектования — так на Украине называют военные комиссариаты. В военкоматы занесут сведения даже о тех украинцах, которые проживают за пределами страны.

Кроме того, закон разрешит задерживать военнообязанных украинцев, если у них нет военного билета. За неявку в ТЦК по повестке, согласно нововведениям, гражданам Украины станет грозить уголовное преследование.