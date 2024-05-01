Синоптик: в Петербурге на 1 Мая будет прохладно, но без рекордного холода

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что 1 мая в городе температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. В прибрежных районах будет холоднее, пишет газета «Петербургский дневник».

По словам синоптика, ветер в городе будет дуть северный, но слабый. Осадков в Санкт-Петербурге не ожидается.

Колесов отметил, что за последние 36 лет солнце на 1 Мая не появилось в Петербурге лишь шесть раз.

«А за прошедшие 106 лет дождь отмечался в городе всего 45 раз. Из них умеренный дождь наблюдался 15 лет. И всего два раза сильный, в 1994 году выпало 15,1 мм, в 1957 году - 24,2 мм». Александр Колесов Главный синоптик Петербурга

Самым теплым 1 Мая было в Петербурге в 1934 году. Тогда воздух прогрелся до 24,9 градуса.