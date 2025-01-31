Процесс идет: когда в России перестанут считать «Талибан»* террористами

В министерстве иностранных дел РФ рассказали, что процедура исключения движения «Талибан»* из списка организаций, признанных террористическими в России, продолжается, процесс запущен, сообщает РИА Новости .

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в декабре был принят закон, согласно которому в РФ создали механизм приостановки статуса террористической организации. Его могут использовать и по отношению к «Талибану»*.

«Когда решение будет принято, вы об этом узнаете», — добавили в МИД РФ.

Ранее Международный уголовный суд запросил выдачу ордера на арест лидера «Талибана»* и председателя Верховного суда Афганистана. Эти люди, по мнению представителей МУС, виновны в «преследовании афганских девочек и женщин».

*Движение признано в России террористическим и запрещено.