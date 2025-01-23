МУС запросил выдачу ордера на арест лидера движения «Талибан»*

Также прокуратура МУС потребовала арестовать председателя Верховного суда Исламского эмирата Афганистан Абдула Хакима Хаккани.

По словам прокурора суда Карима Хана, указанные люди «несут уголовную ответственность за преступления против человечности». Он обвинил их в «преследовании афганских девочек и женщин», осуществляемом с 15 августа 2021 года по настоящее время.

По словам прокурора, вскоре будут запрошены ордера на арест других высокопоставленных членов «Талибана»*.

Ранее МУС выдал ордер на арест одного из командиров палестинской радикальной группировки ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Он занимал пост командующего военным крылом организации.

*Организация признана террористической и запрещена в России.