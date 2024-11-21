Ордер МУС выдан на арест одного из командиров ХАМАС Ад-Дейфа

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест одного из командиров палестинской радикальной группировки ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, сообщает РБК .

Он занимал пост командующего военным крылом организации. При этом в конце лета Израиль сообщал об авиаударе, в результате которого погиб Ад-Дейф. Это подтверждали и источники в ХАМАС.

Ад-Дейфа обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. По данным МУС, они совершались на территории Израиля и Палестины с 7 октября 2023 года.

Ранее МУС также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта за военные преступления в Газе.