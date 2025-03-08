Прокуратура поддержала освобождение президента Южной Кореи

8 марта состоится освобождение президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Это стало возможным после того, как прокуратура Южной Кореи отказалась оспаривать постановление суда, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Решающим моментом в этом деле стало недавнее постановление Центрального окружного суда Сеула, который отменил арест главы государства. Южнокорейские прокуроры, рассмотрев ситуацию, приняли решение не подавать апелляцию на это судебное решение.

Таким образом, все юридические препятствия для освобождения Юн Сок Еля устранены, и он вскоре покинет место заключения.

Правоохранительные органы уже начали подготовку к процедуре освобождения президента.