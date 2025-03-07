Суд отменил арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля

В прошлом месяце сторона главы государства подала соответствующее заявление в Центральный окружной суд Сеула. Сейчас он решил, что арест Юн Сок Еля был незаконен.

Его адвокат Сок Дон Хен пояснил, что президента Южной Кореи не освободят, пока у прокуратуры страны будет возможность подать апелляцию.

«Несмотря на решение суда отменить заключение, освобождение произойдет не сразу», — подчеркнул юрист.

По его словам, представители прокуратуры Центрального округа могут подать апелляцию в течение 7 дней. Президента выпустят, если ведомство откажется от апелляции или не воспользуется правом в срок.

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих арестовало президента в его резиденции в Сеуле в январе. Его взяли под стражу по делу о мятеже против конституционного строя в стране из-за событий военного положения. Тогда же сторонники арестованного президента Южной Кореи с флагами США разгромили суд во время митинга в Сеуле.

Юн Сок Еля обвиняют в мятеже и попытке госпереворота. 3 декабря 2024 года он объявил о военном положении в стране, после чего к зданию парламента стянулись военные. Депутаты отменили решение президента, самому ему вскоре объявили импичмент.