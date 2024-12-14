В Южной Корее объявили импичмент президенту

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала для голосований Национального собрания республики.

За импичмент президента Юн Сок Еля проголосовали 204 народных избранника, а против — 85. Резолюцию об отрешении политика от должности до этого внесли в парламент депутаты оппозиционных партий.

В документе парламентарии Национального собрания Республики Кореи обвинили Юн Сок Еля в попытке насильственного захвата власти и превышении должности полномочий. Он нелегально ввел военное положение в государстве.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО. Его арестовали 8 декабря по обвинению в вооруженном мятеже.