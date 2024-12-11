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Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО

Бывшего южнокорейского министра обороны Ким Ен Хена отправили в камеру строгого режима после неудачной попытки покончить с собой в СИЗО. Сейчас мужчина здоров, сообщает Baza со ссылкой на Yonhap.

О попытке суицида Хена рассказал глава исправительного учреждения Шин Ен Хэ во время выступления в южнокорейском парламенте. Бывшего министра обороны страны арестовали 8 декабря. Его обвинили в вооруженном мятеже.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что Хен агитировал президента страны Юн Сок Еля ввести военное положение. Также мужчина отправил солдат к Национальному собранию.

Ранее в офисе президента Южной Кореи прошли обыски. Помимо этого, силовики провели их в управлениях полиции и у охраны парламента страны.