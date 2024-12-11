В офисе президента Южной Кореи прошли обыски
Ренхап: полицейские Республики Корея провели обыски силовиков и офиса президента
Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи провели обыски в офисе президента Юн Сок Еля. Также они прошли в управлениях полиции страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Ренхап.
Специальная следственная группа по расследованию введения режима военного положения, которое произошло в Республике Корея 3-4 декабря, начала активно работать. Сотрудники правоохранительных органов обыскивают Национальное полицейское агентство, офис президента и полицейское управление Сеула.
Также с проверкой наведались к сотрудникам охраны южнокорейского парламента. Информации о том, что удалось найти, пока нет.
Ранее президенту Южной Кореи Юн Сок Елю запретили выезд из страны.