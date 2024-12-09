Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

Об этом пишет агентство Yonhap. Запрет ввело министерство юстиции вскоре после того, как управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) сообщило, что направило запрос на данный приказ.

Как рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Джавуд Муромцев, предпосылками политического кризиса в Южной Корее стали обнародованные коррупционные схемы первой леди страны Ким Кон Хи и некоторых высокопоставленных чиновников, которые поддерживают интересы США и президента Юн Сок Еля.

Ночью 4 декабря глава государства ввел в Южной Корее военное положение, но при этом нарушил 77 статью Конституции страны. Государство оказалось чуть ли не на грани гражданской войны. Оппозиция потребовала отставки президента Юн Сок Еля под угрозой импичмента. Ранее антикоррупционный орган Южной Кореи допустил арест президента по делу о мятеже и измене.