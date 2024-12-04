Предпосылками политического кризиса в Южной Корее стали всплывшие коррупционные схемы первой леди Ким Кон Хи и ряда высокопоставленных чиновников, поддерживающих интересы США и президента страны Юн Сок Еля, рейтинг которого упал до 19%, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Джавуд Муромцев.

«Логика действий Юн Сок Еля в ходе введения военного положения противоречила 77-й статье Конституции Южной Кореи, в которой говорится о незамедлительном уведомлении Нацсобрания о введении военного положения и о необходимости получения его согласия, чего в действительности не было сделано», — сказал Муромцев.

Он подчеркнул, что Южная Корея оказалась чуть ли не на грани гражданской войны. Политика Юн Сок Еля напоминает стратегию поведения экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего украинского лидера Владимира Зеленского, которые пытались использовать военное положение, чтобы сохранить власть в своих руках.

При этом, если Порошенко только хотел отменить выборы через введение военного положения в ряде областей, то Зеленский действительно отменил выборы и узурпировал власть под предлогом продолжающихся военных действий.

По словам эксперта, возможность проведения таких параллелей говорит о том, что ни один режим, поддерживаемый США, не может похвастаться своей стабильностью. Вашингтон доказал, что может раскачать ситуацию не только в странах СНГ, но и в далекой от них Южной Корее.

«Государствам, которые выбирают гегемонию Штатов, пора бы уже понять, что рычаги управления своей страной они отдают западным кукловодам, которые в любой момент будут готовы подорвать стабильность политики-марионетки», — отметил политолог.

Осознавшие эту истину государства все громче высказываются в пользу Глобального Юга и присоединяются к соответствующим организациям. Остается надеяться на то, что к этому многополярному хору в скором времени присоединится большая часть стран мира, заключил Муромцев.

В ночь на 4 декабря в Южной Корее ввели, а потом отменили военное положение. Оппозиция потребовала отставки президента Юн Сок Еля под угрозой импичмента.