Сторонники арестованного президента Южной Кореи разгромили суд

Сторонники арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Еля с флагами США разгромили суд во время митинга в Сеуле, сообщает RT со ссылкой на агентство Yonhap.

Толпа манифестантов прорвалась через полицейских и стали бить стекла, ломать мебель и оргтехнику. Отмечается, что у погромщиков в руках были флаги США.

На улицы вышли порядка 44 тыс. человек вышли на митинг у здания суда. На месте акции протеста были зафиксированы стычки с полицией.

Юн Сок Ель был арестован полицией по делу о попытке мятежа и государственного переворота.