Арестованный президент Южной Кореи отказался давать показания

сегодня в 13:24

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не стал давать показания после своего ареста из-за введения военного положения в стране, сообщает газета «Ведомости» .

Политика доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных должностных лиц (CIO) в Квачхоне. Там его допрашивали на протяжении 2,5 часов.

Представители CIO заявили, что действующий президент Южной Кореи отказался давать показания.

Юн Сок Еля арестовали утром в среду. Это первый случай ареста действующего президента страны.

Сам Юн Сок Ель заявил, что согласился сотрудничать со следствием, чтобы избежать «кровопролития».

Президента Южной Кореи обвиняют в мятеже и попытке госпереворота. 3 декабря 2024 года он объявил о военном положении в стране, после чего к зданию парламента стянулись военные. Депутаты отменили решение президента, самому ему вскоре объявили импичмент.