Полиция арестовала президента Южной Кореи
Полиция арестовала президента Южной Кореи Юн Сок Еля
Впервые в истории Южной Кореи полиция арестовала действующего президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.
Юн Сок Ёля взяли под арест его резиденции в Сеуле и вывезли в сопровождении конвоя.
Это была третья попытка ареста политика, ранее силовикам противостояли охрана президента и военные.
Как сообщает газета «Известия», Юн Сок Ёль назвал свой арест «добровольной» явкой на допрос, чтобы «избежать кровопролития».
Президента Южной Кореи обвиняют в мятеже и попытке госпереворота.