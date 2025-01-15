Полиция арестовала президента Южной Кореи

сегодня в 05:28

Впервые в истории Южной Кореи полиция арестовала действующего президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Юн Сок Ёля взяли под арест его резиденции в Сеуле и вывезли в сопровождении конвоя.

Это была третья попытка ареста политика, ранее силовикам противостояли охрана президента и военные.

Как сообщает газета «Известия», Юн Сок Ёль назвал свой арест «добровольной» явкой на допрос, чтобы «избежать кровопролития».

Президента Южной Кореи обвиняют в мятеже и попытке госпереворота.