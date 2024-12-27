В Южной Корее объявили импичмент врио президента страны
MBC: в Южной Корее объявили импичмент новому президенту
Фото - © Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten / Michael Gruber
Парламент Республики Корея объявил импичмент премьер-министру Хан Док Су, который является исполняющим обязанности президента. Об этом на заседании Национального собрания заявил его спикер У Вон Сик, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию, которую ведет телеканал MBC.
За импичмент врио президента Южной Кореи Хан Док Су проголосовали 192 депутата. Чтобы отправить главу республики в отставку, нужны голоса минимум 151 парламентария.
Депутаты от правящей партии против своего лидера не голосовали.
14 декабря объявили импичмент прошлому президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. За это решение проголосовали 204 парламентария республики.