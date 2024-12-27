В Южной Корее объявили импичмент врио президента страны

Парламент Республики Корея объявил импичмент премьер-министру Хан Док Су, который является исполняющим обязанности президента. Об этом на заседании Национального собрания заявил его спикер У Вон Сик, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию, которую ведет телеканал MBC.