Прокуратура не выявила нарушений в заявлении депутата о ХМАО как «родине мигрантов»

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа не обнаружила нарушений в заявлении депутата окружной думы Халида Таги-заде, который назвал регион «родиной мигрантов». По итогам проверки парламентарий был лишен должности заместителя председателя комиссии, сообщает RT .

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа завершила проверку заявления депутата окружной думы Халида Таги-заде, в котором он назвал ХМАО «родиной мигрантов». Ведомство не нашло в его словах призывов к нарушению территориальной целостности России или к враждебным и насильственным действиям в отношении социальных групп.

Эксперт-лингвист ЭКЦ УМВД по ХМАО — Югре также не выявил признаков экстремизма в высказывании депутата. Аналогичные выводы содержатся в справке об экспертном исследовании.

Вместе с тем в отношении Халида Таги-заде были применены меры за нарушение депутатской этики. По словам депутата Госдумы Владимира Сысоева, впервые в истории думы ХМАО — Югры парламентария лишили должности заместителя председателя комиссии и статуса работы на постоянной основе. Сысоев выразил надежду, что этот случай станет примером для других депутатов.

Ранее сообщалось, что на мартовском заседании парламента Халид Таги-заде проголосовал за награждение своего брата Парвиза Таги-заде, директора ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие» Мегиона, почетной грамотой окружной думы. К награде прилагалась выплата в размере 30 тысяч рублей.