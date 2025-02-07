«Прочь, Урсула!»: польские фермеры устроили шумный прием главе Еврокомиссии

В Гданьске польские фермеры устроили шумный прием для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политика освистали и объяснили, что, по их мнению, она ошибается в своих действиях, сообщает «Царьград» .

Тысячи людей — польских фермеров — собрались у центра европейской солидарности, выступая против брюссельской политики. Главной причиной недовольства является «зеленый курс», который подразумевает ужесточение экологических стандартов в сельском хозяйстве. Протестующие опасаются, что это приведет к увеличению производственных затрат.

В столице Поморского воеводства Польши планировалось выездное заседание Еврокомиссии. Когда к зданию начали подъезжать автомобили с политиками, протестующие развернули шумный прием — били в барабаны, дудели в горны и активно освистывали Урсулу фон дер Ляйен.

«Прочь, Урсула!» — кричали недовольные фермеры.

Ранее профсоюзы стран ЕС неоднократно указывали на то, что ограничения в рамках текущей климатической политики ведут к закрытию множества предприятий, оставляя сотни тысяч людей без работы в горнодобывающей, металлургической, энергетической, автомобильной и сельскохозяйственной отраслях.