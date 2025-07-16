Вину не признали: что происходит со срывом строительства школ в Новосибирске

Минобразования Новосибирска отказалось признавать выставленные ему УФАС обвинения в нарушении сроков строительства шести школ. По их мнению, концессионные соглашения были заключены в строгом соответствии с Федеральным законом, сообщает «ФедералПресс» .

«Представленные управлением документы приняты к рассмотрению министерством образования Новосибирской области», — сказали в пресс-службе ведомства.

На строительство объекта направили более 3 млрд рублей, но обязательства не выполнили: этот факт в министерстве признают. В 2024 году власти попытались возобновить и продлить работы, но уже в этом году объекты демонтировали.

Изначально строительство планировали завершить весной 2023 года, но затем сроки пришлось сдвинуть. Позже министерство согласовало снижение технических требований к будущим зданиям: из проектов убрали бассейны, упростили требования к оснащению спортзалов и классов.