Прямая линия с Путиным может стать одним из главных инфоповодов 2024 года в СМИ

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин в прямом эфире федеральных каналов ответит на вопросы граждан страны. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев в разговоре с РИАМО предположил, что «Итоги года» с Путиным могут стать одним из главных инфоповодов 2024 года в СМИ.

«Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Владимира Путина станет одним из главных политических инфоповодов уходящего года. Каждое подобное мероприятие является „инкубатором“ для разработки инициатив, которые призваны ответить на актуальные запросы населения», — высказал предположение политолог.

Бутнев отметил, что отдельно стоило бы обратить внимание на темы, которые, предположительно, займут большую часть эфирного времени. В контексте периодически появляющихся в инфополе новостей о скорых мирных переговорах с Украиной, конечно, СВО станет одной из доминирующих тем «Итогов года».

Помимо этого, традиционно много внимания заберет на себя социальная сфера — в первую очередь это вопросы по поводу зарплат, пенсий и иных выплат.

Формат «Итогов года» позволяет президенту быстро реагировать на изменения, происходящие в российском обществе. Его емкие и исчерпывающие ответы из года в год по самым разным темам — ЖКХ, здравоохранение, образование, инфраструктура и даже локальные инициативы — показывают вовлеченность первого лица в самые разные сферы жизни нашего общества.

Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа эфирного времени. Год назад аналогичная программа длилась на час дольше. В общей сложности Путин общался с населением страны 4 часа 4 минуты.