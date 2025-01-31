«Привет пошлинам, прощай Америка»: Трамп пригрозил странам БРИКС

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Трамп пообещал странам БРИКС закрыть американский рынок при отказе от доллара

Президент США Дональд Трамп пообещал странам БРИКС закрыть американский рынок высокими пошлинами при отказе от доллара, сообщает ТАСС .

Трамп в соцсети назвал страны БРИКС «по видимости, враждебными» и потребовал отказаться от намерений заменить «могучий доллар» другой валютой.

«В противном случае их ждет введение 100--процентных пошлин. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет „привет“ пошлинам и „прощай“ Америке!» — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп угрожал заградительными пошлинами для товаров из Канады, Мексики, Колумбии, Панамы для продвижения интересов США в этих регионах.