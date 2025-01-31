«Привет пошлинам, прощай Америка»: Трамп пригрозил странам БРИКС
Трамп пообещал странам БРИКС закрыть американский рынок при отказе от доллара
Президент США Дональд Трамп пообещал странам БРИКС закрыть американский рынок высокими пошлинами при отказе от доллара, сообщает ТАСС.
Трамп в соцсети назвал страны БРИКС «по видимости, враждебными» и потребовал отказаться от намерений заменить «могучий доллар» другой валютой.
«В противном случае их ждет введение 100--процентных пошлин. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет „привет“ пошлинам и „прощай“ Америке!» — сказал глава Белого дома.
Ранее Трамп угрожал заградительными пошлинами для товаров из Канады, Мексики, Колумбии, Панамы для продвижения интересов США в этих регионах.