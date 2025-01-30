Канада и США обсудили введение пошлин
Канада предупредила США об ответе на ввод пошлин
Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори
Глава МИД Канады Мелани Жоли предупредила госсекретаря США Марко Рубио об ответных мерах Оттавы на ввод новых торговых пошлин, сообщает РИА Новости.
Министр предупредила, что Канада перестанет продавать нефть в США с дисконтом. В этом случае, возможна сделка с Венесуэлой.
«Это реальность работы с Трампом. Нам нужно обеспечить собственную готовность к реагированию на эту непредсказуемость», — сказала Жоли.
По словам дипломата, стороны договорились только о противодействии торговле наркотиками.
Ранее президент США Дональд Трамп предлагал Канаде войти в состав страны 51-м штатом. В случае отказа американский лидер пригрозил Оттаве заградительными торговыми пошлинами.