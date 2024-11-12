Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц стремится к миру в Европе и готов предпринять решительные шаги для достижения этой цели, сообщает «Царьград» .

В случае своей победы на выборах он намерен установить ультиматум для Москвы и инициировать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мерц планирует потребовать немедленного прекращения боевых действий на Украине, предоставив России всего сутки для выполнения этого требования. Если Москва не отреагирует, он обещает предоставить Киеву крылатые ракеты и разрешить удары по российской территории.

Данные меры являются частью его более широкой стратегии по обеспечению безопасности в Европе и поддержке Украины. Это, по мнению Мерца, поможет ускорить разрешение текущего конфликта.