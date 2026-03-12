Президента Венесуэлы Мадуро держат в изоляторе 2×3 метра в американской тюрьме

Схваченный Вашингтоном президент Венесуэлы Николас Мадуро живет в режиме одиночного содержания в изоляторе площадью два на три метра в бруклинской тюрьме США, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на испанскую газету ABC.

Такие изоляторы формально необходимы для дисциплинарной изоляции, предотвращения самоубийств и защиты арестантов. Но на практике заключенных помещают в них, чтобы изолировать от других людей. Арестантов в кандалах выводят лишь три раза в неделю на один час. Их сопровождают охранники.

Также издание утверждает, что Мадуро стал самым известным заключенным за всю историю учреждения. Чтобы избежать любых инцидентов, американские власти усилили меры безопасности в тюрьме.

По словам адвоката одного из заключенных, находящегося по соседству, по ночам Мадуро кричит, что его похитили и что с ним плохо обращаются.

Операция США была проведена в ночь на 3 января. После масштабных ударов по Каракасу Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В США суд предъявил венесуэльскому лидеру обвинения, связанные с наркоторговлей и терроризмом, которые грозят ему несколькими пожизненными сроками.

Ранее РФ призвала США освободить Мадуро и его жену.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.