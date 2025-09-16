Президент США высказался о движении «Антифа»

сегодня в 03:52

Во время брифинга в Белом доме 15 сентября он подчеркнул, что принятие такого решения потребует согласования с министром юстиции Пэм Бонди и экспертами по национальной безопасности.

«Я бы сделал это, если бы получил одобрение со стороны присутствующих здесь», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Инициатива прозвучала на фоне расследования убийства консервативного активиста Чарли Кирка в Юте. По данным властей штата, гильзы патронов, обнаруженные на месте преступления, содержали гравировки, связанные с антифашистским движением и ЛГБТ-символикой (последняя в РФ признана экстремистской).

Трамп назвал «Антифа» ужасающим явлением, но также указал на необходимость борьбы с другими радикальными группировками, «которым сходят с рук убийства».