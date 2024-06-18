Байден ухмылялся и говорил на непонятном языке после встречи с генсеком НАТО
Байден передразнивал журналистов на встрече со Столтенбергом
Президент США Джо Байден неожиданно стал передразнивать журналистов на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет РИА Новости.
Глава Белого дома завершил встречу, после чего журналисты вразнобой и перебивая друг друга попытались задать ему вопросы.
Байден стал передразнивать звуки толпы, ухмыльнулся и начал смеяться.
На этом запись, размещенная Forbes Breaking News, обрывается.
Ранее в большой статье The New York Post было отмечено, что Байден специально играет в слабоумие, чтобы вызвать к себе сочувствие в случае провала кампании по выборам главы государства.