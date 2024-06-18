NYP: Байден вызывает к себе жалость, чтобы уйти от ответственности

Президент США Джо Байден специально играет в слабоумие, чтобы вызвать к себе сочувствие в случае провала компании по выборам главы государства, пишет RT со ссылкой на The New York Post.

Издание сравнило Америку с последней стадией советского упадка, указывая на жалкое порой поведение главы Белого дома.

«Байден не так прост, как кажется. Он ведёт себя, как слабоумный, внешне больше напоминает восковое изваяние и ходит, как робот», — пишет NYP.

При этом окружение Байдена готовит новые трюки, чтобы эффективно пройти избирательную кампанию с маской хвастуна и лгуна, или сослаться на здоровье в случае провала, считают авторы статьи.

«Ни один серьёзный человек так себя не ведёт. И вот в тот момент, когда его оппоненты расслабляются, он, как правило, делает мастерский политический ход», — утверждается в публикации.