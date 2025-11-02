Президент США прекращает помощь Киеву, но не хочет победы Москвы

Политика администрации США Дональда Трампа в отношении Украины демонстрирует последовательный курс, направленный на сокращение американской поддержки Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Как указывает издание, подход Белого дома заключается в том, чтобы не допустить победы России, но при этом отказаться от новых многомиллиардных пакетов помощи со стороны Конгресса.

Согласно публикации, Трамп намерен переложить основную финансовую нагрузку по поддержке Украины на европейских союзников, в то время как американские вооружения будут поставляться Киеву на коммерческой основе, а не в качестве безвозмездной помощи. Экс-министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант подтвердил, что Вашингтон оказывает давление на европейские страны с целью заполнения пробелов в финансировании.

Fox News сообщает о конкретных шагах администрации, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ в предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk. Эти решения, как отмечает телеканал, вызывают беспокойство среди европейских союзников, которые не могут прогнозировать дальнейшие действия Вашингтона.

Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что США не намерены делиться технологиями применения ракет Tomahawk.