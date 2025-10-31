Fox News: Трамп кардинально изменил позицию по украинскому кризису

Американский президент Дональд Трамп значительно изменил позицию по поддержке Украины. На фоне этого партнеры в ЕС начали беспокоиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Там заявили, что тон Трампа по отношению к Украине за последние недели стал значительно мягче. Президент США, вероятно, планирует меньше помогать стране и принуждать к завершению боевых действий.

При этом последние шаги Трампа, среди которых отзыв американцев из Румынии и нежелание передать главе Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, смущают союзников Соединенных Штатов. Они не могут предугадать следующий шаг американского лидера.

Однако встреча Трампа с главой КНР Си Цзиньпином 30 октября в южнокорейском Пусане показала, что президент США больше не предъявляет жесткие требования Украине. Политик готов обсуждать конфликт в менее настойчивом тоне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.