Президент Казахстана назвал борьбу с русским языком глупостью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с жителями пострадавших от паводка регионов назвал глупостью нагнетание истерии вокруг использования русского языка, сообщает РИА Новости .

«Русский язык, согласно конституции (республики — ред.), используется наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить», — сказал Токаев.

Он назвал глупостью нагнетание вокруг русского языка и борьбу против него, которая произошла в некоторых странах. Это, по словам казахстанского лидера, ни к чему хорошему не привело.

Токаев отметил, что сегодня сегодня молодежь владеет государственным, русским, английским и другими языками и призвал граждан оставаться оставаться спокойными, толерантными и умными.

Ранее Казахстан назвал некорректными слова о том, что страна могла каким-то образом повлиять на паводок в России сбросом воды в водохранилище.