Казахстан назвал некорректными слова о своем влиянии на паводки в России

Казахстан назвал некорректными слова о том, что страна могла каким-то образом повлиять на паводок в России сбросом воды в водохранилище, сообщает РБК .

По словам пресс-службы министерства водных ресурсов и ирригации республики, вода по реке Тобол поступает из России, поэтому решение принимается, исходя из событий на российской стороне.

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что России и Казахстану следует согласовывать сброс воды на водохранилищах.

Такое согласование поможет избежать проблем с паводками.