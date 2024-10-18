Президент Южной Кореи испугался «переброски» армии КНДР в Россию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал незапланированное совещание по вопросам безопасности. В ходе него подняли вопрос о якобы «перемещении северокорейских войск в Россию», сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg, которое приводит заявление офиса главы Республики Корея.

Офис указал на «серьезную угрозу безопасности» для Сеула и всего мирового сообщества из-за того, чтобы часть армии северокорейского лидера Ким Чен Ына якобы была переброшена в Россию.

До этого представительство МИД РФ во Владивостоке прокомментировало заявления агентства Yonhap о появлении бойцов ВС КНДР в России одной фразой: «страшно???» Вскоре после публикации пост был удален из Telegram-канала представительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Пхеньян якобы готовит переброску 10 тысяч своих солдат в зону СВО. Генсек НАТО Марк Рютте опроверг его слова, отметив отсутствие доказательств участия северокорейских войск в конфликте на Украине.