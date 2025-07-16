Эксперт ответил, как обезопасить себя на отдыхе за городом, в лесу и на пикнике

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, что делать и как вести себя, если на отдыхе во время походов в лес, пикников встречается пьяная агрессивная компания, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил эксперт, первым делом перед отправлением в путешествие следует изучить место. Часто в регионах существуют места, где местные жители не приветствуют туристов, из-за чего возрастает риск краж, нападений, прокалываний колес у машины. Отзыв о планируемом месте отдыха также можно спросить у других путешественников.

«Если вы приехали и видите, что есть какая-то агрессия, другие компании ведут себя неадекватно, то поверьте, к вечеру они выпьют водки и станут еще более неадекватными. А это уже очень серьезная угроза. Если вы, к примеру, с женой и детьми, естественно, в таких местах лучше не останавливаться», — рекомендовал Халилов.

Стоит помнить о том, что пьяная компания с громкой музыкой, криками и разборками является потенциальным источником проблем и держаться от них следует подальше, уехать в другое место. Обычно сначала компания не трогает посторонних, но потом кто-то может подойти попросить сигарету или выпивку, им что-то не понравится и возможен конфликт.

Более того, вдалеке от города часто бывают проблемы с мобильной связью, из-за чего вызов полиции может стать проблематичным. В том числе приезд сотрудников может сильно задержаться ввиду расстояния. Важно держаться подальше от потенциальных угроз. При наличии компаний в месте расположения стоит познакомиться с ними, чтобы изначально оценить их адекватность.