Президент Ирана на русском языке поблагодарил Россию за поддержку

Иранский президент Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил правительство и народ России за поддержку, сообщает РИА Новости .

«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. <…> От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Ранее американская газета New York Times сообщала, что Иран получил от США план по урегулированию конфликта. Документ состоит из 15 пунктов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Иран начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе. После обострения конфликта Москва выразила поддержку Тегерану.

