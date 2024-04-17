Президент Грузии Зурабишвили решила наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении наложить вето на проект закона об иноагентах, если его примут в трех чтениях, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, она так делает всегда, когда законы вступают в противоречие со стратегиями и рекомендациями Евросоюза.

При этом Зурабишвили выразила уверенность, ее вето будет преодолено парламентским большинством. Однако она считает, что вето нужно использовать, чтобы «голос народа был услышан».

В среду грузинский парламент одобрил в первом чтении скандальный закон об иноагентах. Все 83 депутата высказались единогласно, однако оппозиция не голосовала.