Президент Грузии Зурабишвили решила наложить вето на закон об иноагентах
Фото - © Giorgi Abdaladze. Administration of the President of Georgia
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении наложить вето на проект закона об иноагентах, если его примут в трех чтениях, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, она так делает всегда, когда законы вступают в противоречие со стратегиями и рекомендациями Евросоюза.
При этом Зурабишвили выразила уверенность, ее вето будет преодолено парламентским большинством. Однако она считает, что вето нужно использовать, чтобы «голос народа был услышан».
В среду грузинский парламент одобрил в первом чтении скандальный закон об иноагентах. Все 83 депутата высказались единогласно, однако оппозиция не голосовала.