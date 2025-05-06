Президент Германии вручил Мерцу грамоту о назначении канцлером

В Германии прошла церемония официального назначения Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. В ходе нее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил политику соответствующую грамоту, сообщает ТАСС со ссылкой на Phoenix.

Мерцу предстоит пройти еще несколько процедур. Он должен отправиться в Бундестаг и принять там присягу.

Кроме того, такую же процедуру должны пройти министры его кабинета.

Мерца избрали канцлером ФРГ со второго раза. В первом туре он набрал только 310 голосов, тогда как необходимое большинство — 316. Со второй попытки за него проголосовали уже 325 парламентариев.