Президент Германии распустил Бундестаг

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В пятницу в Федеративной республике Германия распустили Бундестаг. Такое решение принял президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает URA.RU .

Новые парламентские выборы назначены на 23 февраля 2025 года. Они будут досрочными.

Бундестаг — это однопалатный парламент Германии. Он принимает все законы, входящие в сферу компетенции правительства на федеральном уровне.

Ранее Бундестаг в ходе внеочередного заседания отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его правительству. Таким образом, благодаря депутатам был путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов.