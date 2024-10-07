Премьер-министр Словакии Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался против того, чтобы разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по России, и в ответ на это предложил нанести удар по Брюсселю, сообщает Lenta.ru .

По словам политика, некоторые члены Европарламента с неподобающей легкостью рассуждают на тему применения ракет средней и большой дальности.

«Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе», — сказал Фицо.

По его словам, в таком случае все поняли бы, о чем говорят.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не даст согласие на вступление Украины в НАТО. По его словам, участие Киева в альянсе стало бы основанием для третьей мировой войны.