Фицо: Словакия не даст согласие на вступление Украины в НАТО

Премьер Словакии откажет Киеву при решении о вступлении в НАТО

Словакия откажет Украине при рассмотрении вопроса о вступлении в НАТО, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, его слова приводит РБК .

По словам главы словацкого кабмина, участие Киева в альянсе было бы основанием для третьей мировой войны.

«Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду распоряжаться, чтобы депутаты, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО», — сказал Фицо в интервью STVR.

Однако Украине не будут препятствовать при присоединении к Евросоюзу, добавил премьер.

Ранее новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте посетил Киев и Харьков. Во время визита чиновник альянса объявил о продолжении военной помощи Украине.