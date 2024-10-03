Новый генсек НАТО Рютте приехал на Украину с официальным визитом

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте приехал в Киев с официальным визитом. Он сделал заявление о перспективах помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Рютте отметил, что его приоритет в качестве генсека НАТО — наращивание военной и финансовой помощи Киеву. Также политик будет заниматься увеличением запасов военной техники в государствах, входящих в Североатлантический альянс.

Послы 32 стран НАТО на заседании в Брюсселе 26 июня 2024 года утвердили кандидатуру Рютте на пост генсека. С 1 октября он занял должность, на которой пробудет следующие пять лет.

Ранее Рютте сказал, что странам ЕС нужно продумать, как выстроить оборонную политику. Дублировать действия НАТО, при этом, необязательно.