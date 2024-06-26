В НАТО утвердили Рютте на пост генерального секретаря альянса

Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру Марка Рютте на пост генсека альянса. Он займет должность на следующие пять лет, сообщает ТАСС.

До этого Рютте проиграл выборы премьера Нидерландов. В пресс-службе альянса отметили, что новый генсек начнет исполнять свои обязанности с октября.

Рютте сменил на посту генерального секретаря НАТО норвежца Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, Рютте является сильным кандидатом на пост, который он планировал освободить еще в 2023 году, но согласился на продление полномочий сроком на один год.