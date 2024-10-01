Генсек НАТО Рютте предостерег ЕС от дублирования действий альянса при обороне

Новый генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейским странам нужно продумать, как они будут проводить свою оборонную политику, не дублируя действия альянса, сообщает «Интерфакс» .

«Оборонные усилия ЕС — это признание со стороны НАТО и со стороны ЕС, что мы высоко ценим укрепление способностей и возможностей европейской обороны», — отметил Рютте.

По его словам, такая работа полезна и для стран ЕС, и для альянса.

Как добавил генсекретарь НАТО, Евросоюз сегодня должен продумать, как обеспечить осуществление работы в области обороны. Он также уточнил, что надеется на дальнейшее сотрудничество.